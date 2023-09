Histoire du banjo Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 14 novembre 2023, Bordeaux.

Histoire du banjo Mardi 14 novembre, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Le banjo est emblématique du jazz New-Orleans et Dixieland joué dans les années 1900-1930 à la Nouvelle-Orléans puis à Chicago. Il s’illustre dans des formations telles que le Hot Five de Louis Armstrong – avec Johnny Saint-Cyr au banjo, ou encore les Red Hot Peppers de Jelly Roll Morton.

Pour nous éclairer sur ce sujet, nous accueillons le banjoïste Stéphane Borde, membre de plusieurs ensembles (Jazz River Trio, Bordeaux Best Bumpers Band, Sweet Dixie…). Il sera accompagné d’Armonia Serrano, chanteuse et clarinettiste.

En attendant cette conférence musicale qui se promet d'être tant divertissante que passionnante, retrouvez Stéphane Borde à l'Auditorium de Bordeaux samedi 14 octobre au sein du sextet de jazz de l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine pour le concert New Orleans, et, du 4 au 21 octobre, dans la pièce de théâtre Bonsoir Charlie au théâtre des Beaux-Arts.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/vW1XGFG2eb8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T10:30:00+01:00 – 2023-11-14T12:00:00+01:00

Mardis de la Musique Jazz

Laurent Robert