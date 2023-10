Les imaginaires de Marc Petit Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 9 novembre 2023, Bordeaux.

L’Association régionale des diplômés de l’Université d’Aquitaine (Ardua) vous invite à rencontrer l’écrivain Marc Petit et à découvrir son oeuvre travers le colloque « Les imaginaires de Marc Petit », en présence de ce-dernier.

Programme

13h30 : Accueil et ouverture

Gilbert Pons : Le Nain Géant, un feuilleton initiatique

Fabienne Marié-Liger : Art, initiation et quête, dans « l’autobiographie fictive » Architecte des glaces de Marc Petit

Agnès Lhermitte : Marcus Parvus Ausonius

15h : Table ronde dirigée par Agnès Lhermitte et Gérard Peylet

Jean-Luc Moreau : Marc Klein et Mardochée Petit : quand nouvelle se fait la fiction

Gérard Peylet : Lecture d’une nouvelle, d’un conte et d’un roman de Marc Petit (Le Revizor de Lubomir, La nuit du sorcier, Séraphin ou l’amour des ombres) à la lumière de son essai Éloge de la fiction

Chantal Detcherry : L’enchanteur enchanté. Sur les peintures de Marc Petit

Visuel de couverture ©Damdamdidilolo — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=125285107

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « http://ardua.e-monsite.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

