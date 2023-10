Prière de toucher ! L’Art et la Matière. Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Prière de toucher ! L’Art et la Matière. Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 8 novembre 2023, Bordeaux. Prière de toucher ! L’Art et la Matière. Mercredi 8 novembre, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre En Marge de l’exposition Prière de toucher ! L’Art et la Matière. au musée des Beaux-Arts, Isabelle Beccia nous expliquera les dessous de cette exposition inédite, collective et itinérante, qui présente les reproductions d’œuvres issues de six musées des Beaux-Arts (Montpellier, Lyon, Nantes, Lille, Rouen et Bordeaux).

Elle évoquera également le choix des œuvres présentes dans cette exposition tout en les commentant avec un discours d’histoire de l’art.

