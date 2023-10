Rencontre avec les éditions Elytis autour du livre Trans-Siberia Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 7 novembre 2023, Bordeaux.

Rencontre avec les éditions Elytis autour du livre Trans-Siberia Mardi 7 novembre, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Venez partager un moment convivial avec les auteurs et éditeurs invités.

Ce mardi 07 novembre 2023 nous accueillerons Xavier Mouginet des éditions Elytis et Eleonore Levieux & Vincent Rauel autour de l’ouvrage Trans-Siberia ou la traversée de la terre qui dort.

Éprouver l’échelle d’un territoire immense, se confronter au mythe du Transsibérien, mais, avant tout, vivre le voyage comme une quête artistique initiatique : tels ont été les desseins de l’aventure Trans-Siberia, menée par Eleonore Levieux et Vincent Rauel.

Prenant le contrepied du temps photographique, ils ont élaboré un travail de mémoire, lent, précis et minutieux, à partir d’un voyage effectué en 2015 : cartographie subjective et poétique d’un côté, dessins à la mine graphite de l’autre. En résulte cette traversée à deux voies, toujours accompagnée du récit de cette expérience sur ce chemin de fer iconique, d’une Russie aujourd’hui inaccessible jusqu’à Pékin, en passant par la capitale mongole Oulan-Bator.

Respectivement architecte-urbaniste et artiste-plasticien agrégé d’arts plastiques, Éléonore Levieux et Vincent Rauel ont formé le collectif « Neotravelmakers » en 2014. Fondés sur la réinterprétation de la figure de l’artiste-voyageur dans une dimension contemporaine, leurs projets interrogent la notion d’espace dans ses aspects avant tout artistiques et architecturaux, mais aussi géographiques, historiques, contemporains et sociaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

