Cinémidi │L’Envoûtement Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 7 novembre 2023, Bordeaux.

Cinémidi │L’Envoûtement Mardi 7 novembre, 12h30, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Séance de 12h30 : entrée libre. Séance de 14h30 sur réservation

Séance proposée dans le cadre du festival Hors jeu / En jeu, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de la Gironde et ALCA.

L’ENVOÛTEMENT

Un film de Nicolas Giuliani (France, 2023, 45’, vf)

Avec Guillaume Drouadaine, Manon Carpentier, Élise Lhomeau

Production : Les films Hatari – Gautier Raguenes

Dans un établissement maraîcher qui fait travailler des handicapés, Bruno et Céline vivent en parfaite harmonie… Jusqu’au jour où Lucie intègre l’équipe des éducateurs.

Ce projet ambitieux en termes de durée et de fabrication est le fruit de plus d’une année de préparation en collaboration avec la cité Clairvivre en Dordogne, (Établissement public départemental qui accueille et accompagne des personnes adultes handicapées), et ses pensionnaires.

Soutien à la production de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Dordogne, en partenariat avec le CNC et accompagné par ALCA.

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Nicolas Giuliani, animée par Julie Etchepar (La Ligue 33)

A 14h30 séance supplémentaire réservée aux scolaires et aux groupes (sur inscription auprès de p.mingaud@mairie-bordeaux.fr)

Prochain Cinémidi le mardi 5 décembre : en savoir plus.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « p.mingaud@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://horsjeuenjeu.blogspot.com/ »}, {« link »: « https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/ »}, {« link »: « mailto:p.mingaud@mairie-bordeaux.fr »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/99092185_cinemidi-fame »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T12:30:00+01:00 – 2023-11-07T14:00:00+01:00

2023-11-07T14:30:00+01:00 – 2023-11-07T16:00:00+01:00

fiction Dordogne