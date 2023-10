Yellow Magic Harpsichord par Antoine Souchav’ Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 4 novembre 2023, Bordeaux.

Yellow Magic Harpsichord par Antoine Souchav’ Samedi 4 novembre, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Antoine Souchav’ est claveciniste, arrangeur et compositeur pour le spectacle vivant et la musique à l’image.

« Certains artistes sont ainsi constitués qu’ils sont incapables de penser en ligne droite. Prenez Antoine Souchav’ : formé au conservatoire, ce claveciniste aurait pu s’engager dans une carrière comme en poursuivent des centaines de baroqueux, peaufinant leur Bach avant d’aller fouiller les archives secrètes de la grande musique pour clavier. Mais non, il s’est lancé dans Yellow Magic Harpsichord, dont le principe tient en une idée toute simple et tout aussi déraisonnable : interpréter des morceaux choisis de l’institution techno pop Yellow Magic Orchestra, mais seul au clavecin, débarrassé des turbos qui ont propulsé le trio au firmament de la musique électronique mondiale. Souchav’, esprit retors ? »

Olivier Lamm, Libération

Playlist Youtube

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr



Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T16:30:00+01:00 – 2023-11-04T17:30:00+01:00

© David Gallard