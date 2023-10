Bouclier activé Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 2 novembre 2023, Bordeaux.

Bouclier activé Jeudi 2 novembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription auprès de la bibliothèque

Découvrez comment préserver vos informations sur internet ! Participez à notre atelier dédié à la protection des données personnelles. Au cours de cet atelier, vous apprendrez comment mieux contrôler et sécuriser vos informations personnelles sur le web, vous familiariserez avec les bonnes pratiques pour une navigation plus confidentielle, et vous découvrirez des outils essentiels pour protéger votre vie numérique.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:00:00+01:00

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:00:00+01:00

Atelier numérique