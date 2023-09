Thomas Lanfranchi | Une guêpe dans le K-Way Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 2 novembre 2023, Bordeaux.

Thomas Lanfranchi | Une guêpe dans le K-Way 2 novembre – 3 décembre Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Thomas Lanfranchi

UNE GUEPE DANS LE K-WAY

Exposition du 2 novembre au 3 décembre 2023

Dévernissage le 23 novembre à 18h en présence de l’artiste :

Visite commentée et projection de 3 captations de performances (auditorium) . Vente et dédicace de ses ouvrages avec la librairie La Mauvaise Réputation.

Samedi 4 novembre et samedi 18 novembre de15h à 17h

ATELIER DBC : DESSIN/BIC/COLLAGE

Venez vous initier au dessin sur enveloppe et libérer votre créativité en compagnie de Thomas Lanfranchi !

A partir de 12 ans, sans inscription

Espace Art & Image, 1er étage

La bibliothèque Mériadeck propose une exposition rétrospective des dessins de l’artiste Thomas Lanfranchi.

Ses dessins/collages, le plus souvent réalisés au Bic sur des enveloppes, introduisent une fiction peuplée de signes, figures humaines, animales, célestes, marines ou supranaturelles où l’antique et le moderne côtoient le quotidien. Parfois de grand format, ils sont alors réalisés à la mine graphite sur des papiers de rencontres.

Thomas Lanfranchi est né en 1964 à Marseille et vit et travaille à Bordeaux. Porté par une attirance innée pour le ciel, la science-fiction et les phénomènes dit paranormaux issus de notre quotidien, il met en place des performances visant à appréhender la matière et les formes par des médiums simples ayant trait à la force psychique et à la concentration de la pensée.

En 2010, l’Artothèque de Pessac l’invite à réaliser la première rétrospective de ses recherches aussi bien célestes que graphiques. S’en suivront plusieurs résidences en France et à l’étranger. Il participe également à des expositions personnelles ou collectives, notamment à la BNF (site François Mitterand) à Paris, au Frac Aquitaine, mais aussi à la galerie La Mauvaise Réputation à Bordeaux. Ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections privées et publiques.

En 2012, il publie un premier recueil de ces écrits Une guêpe dans le K-Way, rencontre du deuxième et troisième type en Gascogne, aux éditions Semiose.

En 2023, les éditions Vanloo inaugurent la collection Volante afin de regrouper les écrits de Thomas Lanfranchi, et entament ainsi un travail éditorial au long cours.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T13:00:00+01:00 – 2023-11-02T19:00:00+01:00

2023-12-03T14:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

dessin arts visuels

©Thomas Lanfranchi