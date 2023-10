Terra in Vista Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux.

Terra in Vista Samedi 21 octobre, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

TERRA IN VISTA

Un film de Giulia Angrisani Mattia Petullà

Belgique, 2022 87′, vostfr

Production : CVB

Cecilia, Armelle, Gibbo et Sisco sont saisonnier.es, travaillent dans des champs de monoculture, fabriquent des campements temporaires sur des terres en friche.

Là où l’on pourrait les croire piégé.es dans une vie en marge, iels se dérobent aux préconçus par leur détermination à vivre et penser avec la précarité. Iels cherchent ailleurs leur raison intime d’être au monde, ne cherchent pas une identité alternative à celle dominante, et n’adhèrent à aucun antagonisme ou aucune idéologie.

Terra in vista est une histoire douce-amère sans gagnant ni perdant. Le récit d’évolutions personnelles, de rencontres et de partage.

Sélection officielle 2023, Festival International Jean Rouch.

Giulia Angrisani (Naples 1988) est une anthropologue visuelle. Son approche de chercheuse comprend à la fois des pratiques documentaires et des pratiques visuelles contemporaines, avec une attention particulière aux phénomènes humains du mécanisme mental et affectif. Tant du point de vue relationnel qu’expérimental.

Mattia Petullá (Catanzaro 1981) est diplômé en sciences de la communication. Il a commencé à travailler avec des caméras numériques en 2001 dans le cadre d’une expérience télévisée de média-activisme appelé Orfeo TV, à Bologne. Mattia Petullá écrit et réalise des films en travaillant avec des acteurs non professionnels qui, dans de nombreux cas, sont également à l’origine des histoires qu’il veut raconter, car ils les ont vécues de première main.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:30:00+02:00

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:30:00+02:00

documentaire jeunesse

©DR