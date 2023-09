Hommage à Italo Calvino 1923-1985 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux.

Hommage à Italo Calvino 1923-1985 Samedi 21 octobre, 10h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Cent ans se sont écoulés depuis la naissance d’Italo Calvino le 15 octobre 1923 à Cuba où il vit les deux premières années de sa vie. En 1925, sa famille s’installe en Italie à San Remo. Il deviendra un des écrivains du 20ème siècle les plus aimés en Italie et dans de nombreux pays.

En partenariat avec la Bibliothèque de Bordeaux et l’Université Bordeaux- Montaigne, nous vous proposons une exploration de l’œuvre foisonnante de ce grand écrivain, à travers conférences et lectures (en Italien et en Français) avec :

– Michele Carini, Université de Lille

– Cristina Panzera, Université Bordeaux-Montaigne

– Frédéric Dutheil, Dante Alighieri Bordeaux

Les lectures seront assurées par des étudiants de l’Université Bx-Montaigne.

> voir le programme détaillé

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

