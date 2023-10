Qu’on se le lise ! Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 18 octobre 2023, Bordeaux.

Qu’on se le lise ! Mercredi 18 octobre, 15h00 Bibliothèque Mériadeck sur inscription

Dans le cadre de l’édition 2024 du Prix Unicef de littérature jeunesse, viens écouter et voter pour ton histoire préférée…

Depuis quelques années, la bibliothèque des enfants s’associe à l’UNICEF, à l’occasion de leur Prix de littérature jeunesse, valorisant des histoires pour enfants et jeunes de 3 à 15 ans, sur un thème les concernant. Ainsi, la bibliothèque des enfants met à disposition les différentes sélections (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans et 13-15 ans) et une urne, afin que les lecteurs, enfants comme parents, déposent leur bulletin de vote comportant le titre de leur histoire préférée dans la sélection concernée.

Cette année encore, d’octobre à avril, à l’occasion de l’édition 2024, qui a pour thème « C’est pas juste ! La pauvreté à hauteur d’enfant », la bibliothèque propose en lecture sur place ou à emprunter tous les livres choisis par l’UNICEF. Et petite nouveauté, des séances « Qu’on se le lise ! », alors, viens écouter et voter pour ton histoire préférée, ça commence dès octobre !

Pour tous à partir de 6 ans.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T15:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:00:00+02:00

Prix Unicef de littérature jeunesse