Rencontre Education aux médias et à l'Information

Mardi 10 octobre, 18h30
Bibliothèque Mériadeck

Yohan Bonnet est un journaliste photographe basé à Angoulême. Il travaille en indépendant pour des journaux parisiens et des agences. Il a étudié la photographie à l'Institut Régional des Techniques de l'Image et du Son (IRTIS) de Rochefort-sur-Mer.

Il travaille essentiellement sur l’actualité sociale et politique pour la presse magazine. Lorsque l’actualité le permet, Yohan travaille sur des sujets documentaires sur le long cours.

En partenariat avec le Club de la Presse

Bibliothèque Mériadeck
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
05 56 10 30 00
https://bibliotheque.bordeaux.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T20:00:00+02:00

