Gironde Des livres en Nouvelle-Aquitaine : Rencontre avec les éditions Quatrième ligne et Pierre Cordier Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 10 octobre 2023, Bordeaux. Des livres en Nouvelle-Aquitaine : Rencontre avec les éditions Quatrième ligne et Pierre Cordier Mardi 10 octobre, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Ce mardi 10 octobre 2023 nous accueillerons les édtions Quatrième ligne et Pierre Cordier, auteur de « La lentille de Fresnel »

Ingénieur, physicien, architecte… Augustin Fresnel a œuvré à l’amélioration de l’éclairage des phares. Et en 1823, il met au point un appareil capable de concentrer et d’augmenter leur éclat lumineux. A ce moment-là, pouvait-il imaginer qu’un jour sa « lentille de Fresnel » équiperait tous les phares du monde ?

Guide-conférencier, Pierre Cordier est depuis 2016 gardien au phare de Cordouan. Il est fasciné par son immense optique qu'il entretient avec un attachement particulier. C'est pourquoi il rend ici hommage à l'abnégation de Fresnel et au destin exceptionnel d'une lentille encore utilisée aujourd'hui.

