Les éditions illustrées des Métamorphoses d'Ovide

Dans ses Métamorphoses, Ovide compte les transformations de mortels ou de créatures divines en plantes, fleuves, animaux. Ce poème eut un immense succès, au point de donner lieu à de nombreuses publications richement illustrés depuis la Renaissance.

Après avoir retracé l’existence d’Ovide et présenté ce poème, la conférence abordera quelques-unes des éditions qui ont marqué l’histoire du livre et comparera la façon dont certains mythes sont illustrés dans les unes et dans les autres.

Légende de l’illustration: Apollon et Midas, gravé par De Ghendt d’après Eisen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T17:30:00+02:00 – 2023-10-09T19:00:00+02:00

Ovide patrimoine