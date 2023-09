Vivi-Zama, anime artist Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Vivi-Zama, anime artist Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 9 octobre 2023, Bordeaux. Vivi-Zama, anime artist 9 – 28 octobre Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Vianney, alias VIVI-ZAMA, est un artiste-illustrateur bordelais spécialisé dans le manga. Originaire de Mayotte, son pseudo Zama signifie « Tonton » en mahorais. Lorsqu’une personne vous appelle Zama, c’est qu’elle vous considère comme un membre de sa famille. Avec ses 70K d’abonnés Instagram et ses 50K sur TikTok (scannez ci-dessous), le « Roi incontesté des Zamas » fait rayonner l’univers du manga sur les réseaux sociaux depuis 2014. Grâce à ses inspirations puisées dans les shonen, seinen ou encore dans la pop culture en général il crée des planches singulières et originales. Fanart, crossover, l’imagination du crayon est sans limite.

Exposition du 9 au 28 octobre

Rencontre et speed-drawing avec l’artiste le samedi 14 octobre à 15h

https://www.instagram.com/vivizama/?hl=fr Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

2023-10-09T13:00:00+02:00 – 2023-10-09T19:00:00+02:00

manga anime ©Vivi-Zama

