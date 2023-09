La Nuit des Bibliothèques à Mériadeck Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 7 octobre 2023, Bordeaux.

Cette année, la programmation fusionne avec celle du FAB (Festival des Arts de Bordeaux) le temps d’une soirée. Outre une course circassienne sur les toits, des yamakazis, les break dancers de Last Squad ou encore Lady Didi et son cours de disco-gym sauront (re)mettre vos corps en mouvement.

Restauration/boissons : le Café BB sera ouvert jusqu’à minuit, des délices carnivores, végé, végan, sans gluten et locavores à partager.

FAB, Impact d’une course X STADIUM

La Cie La Horde dans les pavés vous invite à admirer l’évolution d’artistes circassiens sur les toits d’immeubles remarquables du quartier Mériadeck. Point de rendez-vous : Parking TBM, Hôtel de Région

18h-18h30 / Tout public

Plus d’information sur le site du FAB.

FAB, L’âge d’or

Théâtre par la Cie K7 Production, rendez-vous dans le centre commercial de Mériadeck

18h-18h30 / Tout public

Plus d’information sur le site du FAB.

Performance de Yamakasis

Suivez les yamakasis de l’académie d’art du déplacement de Bordeaux, plusieurs départs depuis la coursive du 1er étage de la bibliothèque Mériadeck

18h30-23h30 / Tout public / Accessible aux personnes malentendantes ou sourdes.

Breakdance avec Last Squad

Venez admirer shows et battles de breakdance en compagnie des danseurs de Last Squad, champions du monde 2019. Plusieurs départs à guetter à tous les niveaux de la bibliothèque Mériadeck.

19h-22h / Tout public / Accessible aux personnes malentendantes ou sourdes.

Discogym

Venez vous essayer à la discogym avec Lady Didi, rendez-vous au 1er étage de la bibliothèque Mériadeck. Tenue lycra et diadème exigés.

21h30-22h20 / Tout public

Démonstrations de canne de combat

La canne de combat, vous connaissez ? Venez assister aux démonstrations et participer aux initiations de ce sport ludique et spectaculaire. Plusieurs sessions sur la coursive du 1er étage de la bibliothèque Mériadeck.

La canne de combat est un sport de combat français associé à la Fédération de Savate Boxe Française & Disciplines associées qui se pratique avec une canne en bois. Les tireurs enchaînent des coups, sauts, fentes, voltes, esquives et parades de manière libre dans un cercle de 9m de diamètre. Venez assister aux démonstrations et participer aux initiations de ce sport ludique et spectaculaire.

18h30-23h30 / Tout public

Cours de zumba

Vous rêviez de vous mettre à la zumba ? Venez essayer auprès de Cathy Mainguet, la professeure de zumba qui endiable « Dansons sur les quais » l’été

6 cours collectifs de 20 min de 18h à 23h au 1er étage de la bibliothèque Mériadeck / Tout public

Mon mur digital

Vous peinez décidément à trouver le sport de vos rêves ? Venez essayer tous les sports que vous n’avez jamais osé tester grâce à ce simulateur numérique géant : golf, baseball, squash… A l’espace pique-nique de la bibliothèque Mériadeck.

Mon Mur Digital est une animation innovante. Un mur sur lequel on interagit avec la main ou un ballon. Adapter à tous les âges, il crée de la convivialité,favorise la compétition. Séance de jeux flash de 1 min seul ou en équipe

18h-22h / Tout public

Une choré pour te muscler !

Expression corporelle et autres danses sportives cool pour les plus petits. Rendez-vous à l’espace enfant de la bibliothèque Mériadeck.

18h-19h / Jeune public 0-3 ans / inscription sur place, nombre de places limité à 10

Quizz Drôles de sports !

Retrouve le maximum de noms de sports olympiques connus mais surtout méconnus.

19h et 20h / Tout public / Inscription sur place, nombre de places limité à 20

Croquet des Merveilles

Défie Alice ou la Reine de Cœur dans une partie de croquet endiablée

18h-23h / jeune public 6-12 ans

Quidditch pour les moldus en bibliothèque

Venez vous affronter lors de demi-finales et finales de quidditch. Que le meilleur voltigeur gagne !

19h30-22h / jeune public 6-12 ans / Inscription sur place

Matchs de lecture

Deux bibliothécaires s’affrontent dans une lecture/performance: vote pour ton histoire préférée !

18h, 19h, 20h, 21h, 22h / jeune public 3-6 ans / Inscription sur place

Performance dessinée : le rugby par Boris Guilloteau

Venez rencontrer Boris Guilloteau qui va dessiner devant vous une fresque évoquant le rugby .

19h30-20h30 et 21h-22h / Tout public / Inscription sur place

Prêt Feu Partez des petits

Une course où il faut trouver le plus vite possible un objet dans la bibliothèque !

18h, 18h30, 19h30 / jeune public 3-6 ans / Inscription sur place

Prêt Feu Partez des presque grands

Une course où il faut trouver le plus vite possible un objet dans la bibliothèque !

19h30, 20h, 20h30 / jeune public 6-12 ans / Inscription sur place

Maquillage de supporters

Viens pour un moment maquillage de supporters et te grimer aux couleurs de ton équipe préférée.

18h-23h / Tout public

Tournoi FIFA

FIFA c’est ta passion ? Tu ne connais pas et justement tu voulais essayer ? Par équipe de deux, viens tester ton agilité lors d’un tournoi FIFA

18h-22h / Tout public / Inscription sur place, nombre de places limité à 32

Jeux vidéo et jeux de société #sport

Venez essayer les jeux spécial sport que les bibliothécaires ont dénichés exprès pour la soirée.

18h-00h / Tout public

Quizz sportif

La Nuit des bibliothèques ne serait rien sans ses quizz !

19h30, 21h30, 22h30 / Adultes / inscription sur place, nombre de places limité à 50

Loto sportif

La Nuit des bibliothèques ne serait rien sans son loto !

18h30, 20h30, 22h30 / Adultes / Inscription sur place, nombre de places limité à 50

Customise ton t-shirt avec les logos historiques de l’UBB et des Girondins

Nos bibliothécaires experts en patrimoine ont déniché les logos historiques des Girondins et de l’UBB.

18h-23h / Tout public

Photo à la manière de tes sportifs préférés

Le dab, tu connais ? La plus célèbre des célébrations sportives ! Imagine ta propre pose et repars avec une photo !

Photos de type « célébrations » pris avec un appareil instax « à la manière d’un Antoine Griezmann ou de Killian Mbappé, montre-nous ta plus belle célébration et immortalise là par une photo instax que tu pourras garder ! Tu peux inventer la tienne ou reprendre celle de ton joueur ou joueuse préféré. Si t’as une petite chorégraphie à plusieurs (ton papa, maman ou ton meilleur copain) c’est possible aussi !

18h-23h / Tout public

Blind test Musique et Sport

La musique sportive c’est Allumer le feu, mais pas seulement… viens tester tes connaissances musicales !

18h30, 20h30 / Tout public / Inscription sur place, nombre de places limité à 40

Bulle sonore sportive

Viens vivre une expérience immersive dans une bulle sonore et musicale

18h-00h / Tout public / Inscription sur place

FAB Happy Hype

Vous voulez guincher jusqu’au bout de la nuit ? Rendez-vous dans un lieu encore secret, dans le quartier de Mériadeck pour vous déhancher sur les sons des collectifs Ouinch Ouinch, La Sueur ou encore Dj Mullah…

Concert/DJ set / 21h-00h / Adultes

