La Nuit des Bibliothèques à Pierre Veilletet Samedi 7 octobre, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription

Durant cette soirée, la compagnie Bougrelas vous accompagnera dans une exploration des sports en tous genres, de la course de sac aux arts martiaux exotiques, du parkour à la GRS en passant par le hip hop, découvrez une battle entre du foot freestyle et du BMX acrobatique, participez aux matchs de volley ou de badminton, laissez-vous surprendre par ces démonstrations et ateliers jusqu’au spectacle final.

Restauration/boissons : Le Van Foodtruck (Crêperie mobile)

Démonstration de Capoeira par l’association Arte Negra

Musique, danse et combat se mêlent dans cet art martial d’origine afro-brésilienne qui viendra s’exprimer tout au long de la soirée.

18h-18h30 / Tout public

Challenges sportifs

Course en sac, marelle, bras de fer, fléchettes…

18h30-22h / Tout public

Sports co en bibliothèque ?!

Volley ou badminton, c’est possible…

18h30-22h / Tout public

Fabriquez vos accessoires de champion

Médailles, torches et pompons pour tous !

18h30-21h / Tout public / Sur inscription

Baby-Gym

Le Club athlétique municipal (CAM) de Bordeaux invite les plus jeunes à expérimenter les incroyables capacités de leur corps à travers des exercices de gymnastique adaptés.

18h30-19h30 / Jeune public 15 mois-4 ans / Sur inscription

Découverte de la GRS

Toutes les facettes de la gymnastique rythmique et sportive, par le CAM.

18h30-19h30 / Jeune public 3-8 ans / Sur inscription

Initiation à l’escrime philippine

Combat chorégraphique au bâton par l’association Esprit Défense.

Venez tester les arts martiaux philippins et devenez pendant quelques instants un guerrier ou une combattante invincible en compagnie de l’association Esprit Défense. Sessions à 20h et 20h45.

18h30-19h30 / Tout public à partir de 8 ans / Sur inscription

Quizz Sport n°1

Sur le thème du sport, version facile.

18h30-19h30 / Jeune public

Initiation foot freestyle

Trucs et astuces de Jonathan Paul, champion de France 2018 de foot freestyle.

18h30-19h / Tout public / Sur inscription

Initiation au parkour freestyle

Faire du parkour, c’est bien, mais le faire avec style, c’est mieux ! Le CAM vous propose de vous faire découvrir cette discipline qui mêle acrobatie et art.

19h30-20h30 / Tout public à partir de 8 ans / Sur inscription

Concours petit pont

Arbitré et animé par Jonathan Paul lui-même.

19h30-20h / Tout public / Sur inscription

Quizz Sport ultime

Sur le thème du sport, version expert.

20h-21h / Adultes

Initiation aux arts martiaux philippins

Entre Ip-Man et Jason Bourne, par l’association Esprit Défense !

Venez tester les arts martiaux philippins et devenez pendant quelques instants un guerrier ou une combattante invincible en compagnie de l'association Esprit Défense.

20h-21h30 / Tout public à partir de 13 ans / Sur inscription

Performance de capoeira

Musique, danse et combat par l’association Arte Negra.

20h30-21h / Tout public

Initiation Hip Hop

Pendant une heure, venez vous essayer au hip hop avec le CAM Bordeaux, une danse qui allie l’acrobatie, la musique, la danse et la culture de la rue.

20h30-21h30 / Tout public à partir de 8 ans

Battle Foot freestyle vs BMX

Jonathan Paul vs Maxime Luchetti, choisissez votre champion !

20h45-21h15 / Tout public

Spectacle Cie Bougrelas

Carte blanche sur le thème du sport pour la clôture.

21h30-22h / Tout public

