Gironde Du sport et des applis Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 4 octobre 2023, Bordeaux. Du sport et des applis Mercredi 4 octobre, 14h30 Bibliothèque Mériadeck sur inscription En préambule de la Nuit des bibliothèques qui promet d’être sportive, un atelier sur tablettes pour découvrir le skate, faire des courses de voitures ou pour te préparer pour les J.O. 2024 !

Pour tous à partir de 6 ans. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.10.29.75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Bordeaux, Gironde
Autres
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
Bordeaux
Departement
Gironde
Age min
6
Age max
13

