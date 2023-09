Cinémidi │Braguino Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 3 octobre 2023, Bordeaux.

Cinémidi │Braguino Mardi 3 octobre, 12h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

BRAGUINO

Un film de Clément Cogitore (France/Finlande, 2017, 50’, vostfr)

Braguino est un voyage photographique et filmique à la recherche d’une « communauté impossible », recluse au cœur de la forêt en Sibérie. Au milieu du village : une barrière sépare les Braguine et les Kiline. Vivant recluses en autarcie au bout du monde, les deux familles se sont brouillées, se haïssent et refusent depuis plusieurs années de se parler. Entre la peur des bêtes sauvages, du feu qui détruit tout, et la joie offerte par l’immensité de la forêt et de ses ressources, enfants et adultes tentent tant bien que mal de vivre ensemble : un projet politique à l’épreuve de la taïga.

https://vimeo.com/240642987

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T12:30:00+02:00 – 2023-10-03T13:30:00+02:00

documentaire Russie