Gironde Makaton Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 30 septembre 2023, Bordeaux. Makaton Samedi 30 septembre, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Connais-tu le Makaton ? Viens t’initier à cette autre façon de lire avec Gwenn Quere, de l’association AAD Makaton.

Pour tous dès 5 ans, en famille.

Renseignements au 05 56 10 29 75.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

#5èmeJournéeNationaleMakaton Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.makaton.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

