Bibliothèque sonore des femmes Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 30 septembre 2023, Bordeaux.

Bibliothèque sonore des femmes 30 septembre – 15 octobre Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Avez-vous vraiment lu Olympe de Gouges? Et Catherine Colomb, vous la connaissez ? Et Audre Lorde, ça vous dit quelque chose ?

La bibliothèque sonore des femmes est une installation littéraire imaginée par Julie Gilbert pour faire entendre ou ré-entendre des écrivaines inconnues ou oubliées à travers des monologues inventés écrits par des autrices contemporaines et dits par téléphone.

Comme un appel de l’au-delà…

En écho aux interrogations de Virginia Woolf qui écrivait dans Une chambre à soi : « Pourquoi aucune femme, quand un homme sur deux, semble-t-il, était capable de faire une chanson ou un sonnet, n’a écrit un mot de cette extraordinaire littérature, reste pour moi une énigme cruelle » nous nous demandons, nous aussi, pourquoi les écrivaines, les penseuses ne font pas plus partie de notre corpus, pourquoi les a-t-on si peu lues ? Et que se passerait-il si nous les lisions plus ? Cela aurait-il un impact sur notre imaginaire ?

Aussi, pour les faire connaître ou reconnaître, pour appréhender notre matrimoine, nous avons crée cette bibliothèque personnelle, subjective et mouvante.

Dans le cadre du Festival international des Arts de Bordeaux Métropole

Vernissage de l’ exposition le samedi 30 septembre à 17h

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://labibliothequesonoredesfemmes.net/home/ »}, {« link »: « https://juliegilbert.net/ »}, {« link »: « https://fab.festivalbordeaux.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:30:00+02:00 – 2023-09-30T19:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Matrimoine Femmes