Gironde Un Trois – Quarts A Été Perdu – Sherlock Holmes Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 30 septembre 2023, Bordeaux. Un Trois – Quarts A Été Perdu – Sherlock Holmes 30 septembre – 13 octobre Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Dans le cadre de l’appel à projet « Coupe du monde de rugby 2023 » de Bordeaux Métropole, la Compagnie Intérieur Nuit a relevé le défi de mêler Littérature et Rugby en adaptant les aventures du célèbre détective Sherlock Holmes dans la nouvelle Un ¾ a été perdu de Arthur Conan Doyle ! Pour faire découvrir cette réalisation sonore inédite, sont proposés des points d’écoute avec des fauteuils et des casques aux usagers des bibliothèques et médiathèques de la Métropole. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://interieurnuit.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

