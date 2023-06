Rencontre comment intéresser les jeunes à l’Actualité locale Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Rencontre comment intéresser les jeunes à l’Actualité locale Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 28 septembre 2023, Bordeaux. Rencontre comment intéresser les jeunes à l’Actualité locale Jeudi 28 septembre, 18h30 Bibliothèque Mériadeck En présence de :

Sabine Darré, journaliste

Pierre-Yves Crochet , Journaliste à Sud Ouest

Richard Hecht, président du Club de la presse Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:30:00+02:00 – 2023-09-28T20:00:00+02:00

