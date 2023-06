Dictée Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Dictée Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux. Dictée Samedi 16 septembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck sur inscription Animé par l’écrivain bordelais Guy. Rechenmann et rédigée par Ana-Maria Binet professeur émérite de l’univeristé Bordeaux Montaigne.

De nombreux lots à gagner (place Utopia,chocolat, vin , chèque cadeau)

En partenariat avec le Rotary Club International et l’Association Coup de pouce Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bordeaux.rotary-1690.org/fr/?ce=1fr%2F »}, {« link »: « https://www.coupdepouceassociation.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Dictée Bibliothèque Mériadeck Bordeaux 2023-09-16 was last modified: by Dictée Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Bibliothèque Mériadeck Bordeaux 16 septembre 2023