Dictée du patrimoine Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Venez participer et relever le défi en vous amusant avec les subtilités de la langue française pour cette nouvelle édition de la Dictée du patrimoine.

Dictée et jeux autour des mots composés par Ana-Maria Binet et lu par l’écrivain bordelais Guy Rechnemann.

En partenariat avec le Rotary club de Bordeaux et l’association Coup de pouce.

100% gagnants ! Vous pourrez gagner des places pour le cinéma l’Utopia, des chèques cadeaux Mollat, Machine à lire, Krazy kat, des gourmandises Hasnaa, Dardenne, l’Atelier du chocolat, Saunion, guinetterie Landry, Pariès, Dune blanche, la Toque cuivrée, Pierre Oteiza, Tradition et terroir, Echoppe de la lune, Chris Tea, du vin Château Sainte Barbe, la Vinothèque, visite pédestre cloître des Cordeliers mais aussi des parapluies, carnets, stylos, livres, visite privée fonds anciens et précieux… Et bien sûr le traditionnel pot convivial.

Venez sans fautes !

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 http://www.bibliotheque.bordeaux.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.bordeaux/ Inauguré en 1991, ce bâtiment a fait l'objet d'un ample programme de modernisation. Après une première tranche menée en 2008-2009, un second chantier a débuté fin 2011, pour rendre conforme le bâtiment à l'évolution des normes et des technologies, mais aussi pour l'adapter aux attentes du public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©Elise Sallenave