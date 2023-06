Atelier Education aux médias et l’Information / Sondage Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier Education aux médias et l’Information / Sondage Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 13 septembre 2023, Bordeaux. Atelier Education aux médias et l’Information / Sondage Mercredi 13 septembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck sur inscription Participer à cet atelier / sondage de 3h afin de faire avancer le projet Transmixr qui porte sur l’innovation.

L’AFP est partenaire de différents projets financés ou co-financés par l’UE, qui visent à lutter contre la désinformation et à promouvoir l’éducation aux médias.

Proposé par Marie HOSPITAL EU Projects Manager chez Agence France-Presse et la société IMMERSION

10 personnes sur inscription tout public Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://transmixr.eu/ »}, {« link »: « https://www.afp.com/fr »}, {« link »: « http://www.immersion.fr/transmixr-dynamiser-le-secteur-des-medias-immersifs-en-permettant-de-nouvelles-visions-narratives/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00 EMI Transmixr Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier Education aux médias et l’Information / Sondage Bibliothèque Mériadeck Bordeaux 2023-09-13 was last modified: by Atelier Education aux médias et l’Information / Sondage Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Bibliothèque Mériadeck Bordeaux 13 septembre 2023