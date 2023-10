Yves Chaland | De Freddy à Spirou, l’histoire d’une ligne Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 9 septembre 2023, Bordeaux.

Yves Chaland | De Freddy à Spirou, l’histoire d’une ligne 9 septembre – 28 octobre Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Yves Chaland

De Freddy à Spirou, l’histoire d’une ligne

Comme chaque année la bibliothèque et le festival Gribouillis s’associent pour proposer une exposition rétrospective de l’œuvre d’une autrice ou d’un auteur ayant marqué le 9e art.

Quelque part entre la ligne claire, l’héritage franco-belge, les affiches publicitaires des années 50 et Métal Hurlant… se trouve un maître de la bande dessinée : Yves Chaland.

Disparu beaucoup trop tôt, à l’âge de 33 ans, ce génie originaire de Nérac (Lot et Garonne) laisse derrière lui une œuvre fascinante, réconciliant rigueur académique, humour noir et coup de pied à la bien-pensance. Avec Ted Benoit, Serge Clerc et Floc’h, Yves Chand est l’un des piliers du renouveau de la ligne claire dans les années 80. Il a produit une douzaine d’albums et de nombreux travaux publicitaires qui aujourd’hui restent des références citées par de très nombreux dessinateurs et graphistes.

Avec plus de 150 originaux, de Freddy Lombard au Jeune Albert, en passant par Spirou, cette exposition rétrospective proposée par le Festival Gribouillis, permettra de (re)découvrir les bandes dessinées et croquis préparatoires de cet immense auteur, encore trop méconnu.

Exposition du 11 septembre au 28 octobre 2023

Vernissage le samedi 9 septembre à 18h

Commissaires d’exposition : Isabelle Beaumenay Joannet, Jean-Pierre Mercier et Sarah Vuillermoz

Production : Festival Gribouillis

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

