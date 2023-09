Cinémidi │La mort de Danton Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 5 septembre 2023, Bordeaux.

LA MORT DE DANTON

Un film d’Alice Diop (France, 2011, 64’, vf)

Steve a 25 ans, la dégaine d’un « loulou des quartiers » ceux-là même qui alimentent les faits-divers sur la violence des banlieues. Il faut dire que « petite racaille », il l’était encore il y a quelques mois. Avec ses potes, compagnons d’infortunes, il « tenait les barres » de sa cage d’escalier, rêvant d’une vie meilleure entre les vapeurs des joints qu’ils se partageaient entre amis. En septembre 2008, il décide subitement de changer de vie. À l’insu de ses copains du quartier, il entame une formation d’acteur au cours Simon, une école de théâtre parmi les plus prestigieuses en France. Depuis, Steve embarque chaque jour dans son RER B. Depuis la station d’Aulnay il rejoint Paris et l’univers doré des enfants bien nés. Bien plus qu’un voyage social c’est un parcours initiatique qu’il entame dès lors, en tentant de faire de ce rêve d’acteur une entreprise de reconstruction. Ce film suit Steve à ce tournant de sa vie et tente de raconter sa difficile métamorphose.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/688786680 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/93041076_cinemidi-braguino »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

