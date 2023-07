Cinémidi │ La Capture – En compagnie de Pierre Bergounioux Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 4 juillet 2023, Bordeaux.

LA CAPTURE – EN COMPAGNIE DE PIERRE BERGOUNIOUX

Un film de Geoffroy Lachassagne

France, 2014, 50’, vf

Production : La Huit

Pierre Bergounioux est l’un des écrivains majeurs de notre temps. Si son œuvre a une portée universelle, elle a aussi ses territoires privilégiés : l’histoire et la littérature, la mémoire et l’écriture, l’enfance et la Corrèze. Une parole, donc, mais aussi un corps – noueux, vibrant, « giacomettien ». Dévoré de passions : Pierre collecte avec une égale férocité les choses et les mots pour les dire, la ferraille, les insectes, tout.

Le réalisateur, Geoffrey Lachassagne, raconte : “Nous sommes partis ensemble sur le plateau de Millevaches. Je lui avais demandé d’y capturer pour nous ses insectes préférés : un scarabée, un papillon, des hoplies… Nous avions dix jours. C’était le mois de juin, il aurait dû faire beau, les insectes auraient dû pulluler. Mais ç’aurait été trop beau, trop facile. Ce n’aurait pas été le plateau. Ce n’aurait pas été Pierre.”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T12:30:00+02:00 – 2023-07-04T13:30:00+02:00

