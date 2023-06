» Nom d’expo date précise » – exposition de SYLVAIN HAVEC Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 27 juin 2023, Bordeaux.

» Nom d’expo date précise » – exposition de SYLVAIN HAVEC 27 juin – 28 juillet Bibliothèque Mériadeck Accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Sur les murs ou sur papier, les productions de l’illustrateur et graphiste bordelais Sylvain Havec jouent de la géométrie et de la couleur. Les répétitions de motifs et leur variation composent des puzzles aux textures intrigantes, parfois accompagnés d’un grain d’humour. Ayant conservé son âme d’enfant, l’auteur joue également du langage combinant pessimisme et humour noir comme pied-de-nez au bon goût et prétention à l’idiotie.

Exposition du lundi 26 juin au vendredi 28 juillet 2023.

Vernissage en présence de l’artiste le 27 juin à 18h.

Egalement à l’espace Art & Image : salon de lecture de fanzines et micro-éditions, du lundi 26 juin au vendredi 28 juillet 2023

Zinefest #10 du 4 au 9 juillet

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « http://zinefest.fr/programme/_fr#7 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T10:00:00+02:00 – 2023-06-27T19:00:00+02:00

2023-07-28T13:00:00+02:00 – 2023-07-28T19:00:00+02:00

illustration graphisme

©Sylvain Havec