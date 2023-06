Jean-François Marmontel, 300 ans de poésie, de romantisme et de musique Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Jean-François Marmontel, 300 ans de poésie, de romantisme et de musique 26 juin – 31 octobre Bibliothèque Mériadeck Venez admirez les oeuvres de Jean-François Marmontel au 4e étage de la Bibliothèque de Mériadeck. Du 26 juin au 1 octobre 2023, découvrez le destin hors du commun de Jean-François Marmontel, auteur, compositeur, poète, philosophe, journaliste, etc. Grand ami de Voltaire mais redoutable adversaire de Rousseau.

Nous vous invitons également au colloque internalional créé en son honneur, le 14 septembre à 18h à l'Auditorium qui sera suivit d'un concert au Clavesin en début de soirée. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Accessible aux personnes à mobilité réduite

