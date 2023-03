À la découverte du cimetière protestant de Bordeaux Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

À la découverte du cimetière protestant de Bordeaux Bibliothèque Mériadeck, 24 juin 2023, Bordeaux. À la découverte du cimetière protestant de Bordeaux Samedi 24 juin, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription Pour clôturer l’année, rendez-vous avec Fleur Borde, autour de son guide 111 lieux à Bordeaux à ne pas manquer. Une invitation à partir en vadrouille explorer un lieu, pour découvrir autrement ce que la ville de Bordeaux a à nous offrir. Une forme « d’errance curieuse » qui guidera nos pas, de la bibliothèque Mériadeck jusqu’au cimetière protestant, autour de l’histoire de M. Salmide qui sauva les quais de Bordeaux. Départ de la bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

