Rencontre avec David Périmony Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec David Périmony Bibliothèque Mériadeck, 17 juin 2023, Bordeaux. Rencontre avec David Périmony Samedi 17 juin, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Venez (re)découvrir la bande-dessinée sans texte Billy Symphony, à l’occasion de cette rencontre avec son auteur, David Périmony. Cette rencontre sera aussi l’occasion de vous offrir une immersion dans l’univers de Billy Symphony, grâce à l’exposition immersive qui se tiendra à la bibliothèque Mériadeck jusqu’à la fin du mois de juillet. > 14h : Rencontre avec David Périmony dans l’auditorium

> 16h : Visite de l’exposition en présence de l’auteur, suivie d’une vente-dédicace et d’un goûter. L’ensemble de cette après-midi se déroulera en présence d’un interprète LSF Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec David Périmony Bibliothèque Mériadeck 2023-06-17 was last modified: by Rencontre avec David Périmony Bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 17 juin 2023 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde