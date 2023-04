Bordeaux Game Championship – Qualifications Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bordeaux Game Championship – Qualifications Bibliothèque Mériadeck, 7 juin 2023, Bordeaux. Bordeaux Game Championship – Qualifications Mercredi 7 juin, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription Après la victoire de l’équipe Woipi lors de la première édition de ce tournoi de jeux vidéo en juin 2022, qui remportera le trophée cette année ?

Les jeux sélectionnés pour la compétition 2023 sont Super Smash Bros et SpeedRunners. Venez vous entraîner dès maintenant et inscrivez-vous à l’espace jeux pour les épreuves de qualification à la bibliothèque Mériadeck !

La finale aura lieu le samedi 24 juin à 14h à la bibliothèque Pierre Veilletet. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

