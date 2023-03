Les journaux révolutionnaires Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Les journaux révolutionnaires Bibliothèque Mériadeck, 27 mai 2023, Bordeaux. Les journaux révolutionnaires Samedi 27 mai, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription Si les traces de la Révolution à Bordeaux sont bien visibles dans les noms de rues gravés dans la pierre, et bien sûr à travers le monument aux Girondins de la place des Quinconces, la presse de l’époque ne peut être feuilletée qu’à la Bibliothèque. Nous vous proposons de la découvrir et, à travers elle, l’histoire mouvementée de la Révolution à Bordeaux. C’est également l’occasion de rencontrer Pierre Bernadau, historien révolutionnaire local à la réputation sulfureuse et collectionneur à qui l’on doit la conservation de nombre de ces titres. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:30:00+02:00 – 2023-05-27T12:30:00+02:00

2023-05-27T10:30:00+02:00 – 2023-05-27T12:30:00+02:00 patrimoine presse ancienne

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Les journaux révolutionnaires Bibliothèque Mériadeck 2023-05-27 was last modified: by Les journaux révolutionnaires Bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 27 mai 2023 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde