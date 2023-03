Ici on joue ! – Immersion dans la réalité virtuelle Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Ici on joue ! – Immersion dans la réalité virtuelle Bibliothèque Mériadeck, 25 mai 2023, Bordeaux. Ici on joue ! – Immersion dans la réalité virtuelle Jeudi 25 mai, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Découvrez des mondes fantastiques à travers les lentilles de la PS4 VR et de l’Oculus Quest ! Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T16:00:00+02:00 – 2023-05-25T19:00:00+02:00

2023-05-25T16:00:00+02:00 – 2023-05-25T19:00:00+02:00 réalité virtuelle

