Des livres en Nouvelle-Aquitaine : Rencontre avec Bérengère Pont et Caroline Girard Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Des livres en Nouvelle-Aquitaine : Rencontre avec Bérengère Pont et Caroline Girard Bibliothèque Mériadeck, 23 mai 2023, Bordeaux. Des livres en Nouvelle-Aquitaine : Rencontre avec Bérengère Pont et Caroline Girard Mardi 23 mai, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Date : mardi 23 mai 2023 à 18h30.

Espace Bordeaux et l’Aquitaine 2ème étage

Bibliothèque Mériadeck

85, cours du Maréchal Juin

33 000 Bordeaux Ce mardi 23 mai 2023 nous accueillerons Bérengère Pont, des éditions L’Ire des marges et Caroline Girard autour de l’ouvrage « Les hospitaliers ». Retrouvez le livre : https://urlz.fr/lzVn

« Ecrit à partir de témoignages de 35 personnes œuvrant au sein de l’hôpital, ce récit décrit leur quotidien caractérisé par la nécessité de pallier une pénurie de moyens matériels et humains. Il se présente comme une mosaïque de voix restituant le rythme oppressant des journées de travail, les émotions et les sentiments, la crainte de ne pouvoir faire face mais aussi la passion de soigner ». ©Electre 2023 Caroline Girard dirige la compagnie La Liseuse. Elle écrit et réalise en 2021 avec l’aide du CNC, « Il pleut des anges », un documentaire de 52’ tourné dans un service de psychiatrie gériatrique (Prix Regard Social – Festival Traces de Vie 2022). Depuis son premier roman très remarqué, « Ouvrière » (L’Aube, 2002 – Prix littéraire de la ville de Caen 2003), Franck Magloire poursuit une œuvre exigeante et engagée, réalisant un travail minutieux sur la langue et la mise en voix du réel. Bibliothèque Mériadeck 85 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/lzVn »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T18:30:00+02:00 – 2023-05-23T20:00:00+02:00

2023-05-23T18:30:00+02:00 – 2023-05-23T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Des livres en Nouvelle-Aquitaine : Rencontre avec Bérengère Pont et Caroline Girard Bibliothèque Mériadeck 2023-05-23 was last modified: by Des livres en Nouvelle-Aquitaine : Rencontre avec Bérengère Pont et Caroline Girard Bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 23 mai 2023 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde