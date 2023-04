Aline Bibliothèque Mériadeck, 20 mai 2023, Bordeaux.

Aline Samedi 20 mai, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Projection en audiodescription et en version sous-titrée pour sourds et malentendants de la fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion réalisée par Valérie Lemercier.

Portée par sa famille et son grand amour, la 14ème enfant d’une famille modeste québécoise va devenir la plus grande chanteuse planétaire.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/GxEVNU-uaOs

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« data »: {« author »: « Gaumont », « cache_age »: 86400, « description »: « Un jour, promis !nnVous pourrez ENFIN du00e9couvrir ALINE, le film u00e9vu00e9nement de Valu00e9rie Lemercier.nud83cudfa4 #ALINElefilm , une fiction librement inspiru00e9e de la vie de #CelineDion, prochainement au cinu00e9ma. ud83cudfb6 », « type »: « video », « title »: « ALINE – Bande-annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/GxEVNU-uaOs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=GxEVNU-uaOs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCKnyzIyfL5Zj7cHhcC6bTyg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube-nocookie.com/embed/GxEVNU-uaOs »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T15:00:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

2023-05-20T15:00:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

cinéma