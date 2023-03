Roi des livres, livre des rois : la Bible et les souverains en France et en Angleterre (1500-1700) Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Roi des livres, livre des rois : la Bible et les souverains en France et en Angleterre (1500-1700) Bibliothèque Mériadeck, 15 mai 2023, Bordeaux. Roi des livres, livre des rois : la Bible et les souverains en France et en Angleterre (1500-1700) Lundi 15 mai, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre On a longtemps considéré que l’Angleterre avait sonné la « trompette de la Réforme » (Milton) avec ses multiples éditions de la Bible en langue vulgaire tandis qu’en France la Bible serait restée, selon le mot d’un chapelain du roi en 1651, « un sanctuaire fermé aux profanes ». Les recherches menées depuis une trentaine d’années viennent infirmer ce postulat, et permettent de retracer l’usage parallèle des « Bibles en vulgaire », guides dans la foi, sources de savoir et modèles politiques tout au long des XVIe et XVIIe siècles Une conférence de François Dupuigrenet Desroussilles. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T17:30:00+02:00 – 2023-05-15T19:00:00+02:00

2023-05-15T17:30:00+02:00 – 2023-05-15T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Roi des livres, livre des rois : la Bible et les souverains en France et en Angleterre (1500-1700) Bibliothèque Mériadeck 2023-05-15 was last modified: by Roi des livres, livre des rois : la Bible et les souverains en France et en Angleterre (1500-1700) Bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 15 mai 2023 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde