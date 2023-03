Le patrimoine dans votre salon : la bibliothèque numérique Séléné Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Le patrimoine dans votre salon : la bibliothèque numérique Séléné Bibliothèque Mériadeck, 12 mai 2023, Bordeaux. Le patrimoine dans votre salon : la bibliothèque numérique Séléné Vendredi 12 mai, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription Des étagères de nos réserves à l’écran de votre ordinateur ou de votre téléphone, nos trésors se transforment en document numérique pour vous permettre de les retrouver à tout moment sur Séléné. Comment fait-on pour numériser un document ? quel type de scanner utilise-t-on ? Comment sont sélectionnés les documents pour Séléné ? Et comment mieux utiliser votre bibliothèque numérique préférée : réponses à toutes ces questions dans une séances connectée et ludique ! Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

