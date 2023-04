Parlons histoire avec Gérard Noiriel Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Parlons histoire avec Gérard Noiriel Bibliothèque Mériadeck, 11 mai 2023, Bordeaux. Parlons histoire avec Gérard Noiriel Jeudi 11 mai, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription Rencontre avec l’historien Gérad Noiriel autour de son livre Une histoire populaire de la France : de la guerre de Cent Ans à nos jours (Agone 2018). Dans son livre, Gérard Noiriel éclaire la place et le rôle du peuple dans tous les grands événements et les grandes luttes qui ont marqué son histoire, du Moyen Âge à nos jours. Historien du monde ouvrier et de l’immigration, Gérard Noiriel livre avec son Histoire populaire de la France la synthèse de toute une vie de recherches et d’engagements. Déroulé de la soirée

• 18h : accueil avec un apéritif de bienvenue, suivi d’un débat mouvant organisé par l’Université populaire de Bordeaux : le public est invité à se positionner pour ou contre une proposition, dessinant ainsi deux camps qui doivent ensuite argumenter leur position dans un échange ouvert et citoyen.

• 18h30 : flash artistique des élèves de l’École supérieure de théâtre Bordeaux-Aquitaine (estba)

• 19h: conférence et questions du public

Le cycle de rencontres Parlons sciences ! Parlons histoire ! vous invite à la rencontre de scientifiques et historiens renommés. Sollicités pour leur actualité éditoriale, ils viennent partager leur savoir avec le plus grand nombre dans un format qui se veut participatif et convivial. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

2023-05-11T18:00:00+02:00 – 2023-05-11T21:00:00+02:00

