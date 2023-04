Scène ouverte Rap Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Scène ouverte Rap Bibliothèque Mériadeck, 4 mai 2023, Bordeaux. Scène ouverte Rap Jeudi 4 mai, 18h30 Bibliothèque Mériadeck entrée libre La Bibliothèque Mériadeck – Espace Musique vous invite à retrouver les jeunes adultes du Centre de réinsertion Epide -Bordeaux et les élèves de la Rap school Barbey pour une Scène ouverte RAP.

Ce rendez-vous ponctue la série d’ateliers de création musicale Mao (Musique assistée par Ordinateur) avec Sébastien Ballion intervenant DJing et musique urbaines. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.epide.fr/a-propos-de-lepide/nos-centres/detail-centre/centre/bordeaux/ »}, {« link »: « http://www.rockschool-barbey.com/3/rap-school »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-ballion-5b5983ba?originalSubdomain=fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T18:30:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00

2023-05-04T18:30:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00 rap musique libre de droit

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

