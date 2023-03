Ici on joue ! – Jeux géants Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Ici on joue ! – Jeux géants Bibliothèque Mériadeck, 4 mai 2023, Bordeaux. Ici on joue ! – Jeux géants 4 – 10 mai Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Du billard finlandais au Dobble XXL, de grands jeux d’adresse et de rapidité vous attendent à l’espace jeux ! Cette animation est proposée dans le cadre du défi 10 jours sans écran. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://10jourssansecrans.org/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T13:00:00+02:00 – 2023-05-04T19:00:00+02:00

2023-05-10T10:00:00+02:00 – 2023-05-10T19:00:00+02:00 jeu de société

