Bordeaux, capitale de la stéréoscopie Bibliothèque Mériadeck, 4 mai 2023, Bordeaux.

Bordeaux, capitale de la stéréoscopie 4 mai – 22 juin Bibliothèque Mériadeck Entée libre, ateliers sur inscriptions

À chaque étage de la bibliothèque Mériadeck, en partenariat avec le Stéréopôle, une exposition différente vous permet de découvrir un aspect de la stéréoscopie : objets, techniques, photographies historiques, réseaux lenticulaires, « diableries »… Des lunettes spéciales seront à votre disposition pour reconstituer les images en relief.

Vernissage de l’exposition le vendredi 12 mai à partir de 18h.

Visites guidées les :

• mardis 09, 16, 23, 30 mai et 6, 13 et 20 juin à 18h

• samedi 06 et 20 mai et 3, 10, 17, 24 juin à 15h.

Journée découverte le samedi 13 mai avec des conférences, des ateliers et des animations > voir le programme complet.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://imagestereoscopiques.com/ »}, {« link »: « https://imagestereoscopiques.com/stereokezako/le-principe/ »}, {« link »: « https://imagestereoscopiques.com/programme-13-mai/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T13:00:00+02:00 – 2023-05-04T19:00:00+02:00

2023-06-22T13:00:00+02:00 – 2023-06-22T19:00:00+02:00

stéréoscopie