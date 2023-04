ANNULÉ : Spectacle : ESTBA – Cycle théâtre 2023 Bibliothèque Mériadeck, 29 avril 2023, Bordeaux.

ANNULÉ : Spectacle : ESTBA – Cycle théâtre 2023 Samedi 29 avril, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Le spectacle de l’Estba est annulé.

Nous vous remercions de votre compréhension.

—–

Pendant cette année de formation, les élèves de l’École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine (Estba) ont suivi un atelier d’écriture hebdomadaire avec le dramaturge Didier Delahais.

Ils.elles ont été invité.es à rendre compte progressivement de leur intimité avec les mots, du rapport qu’ils entretiennent avec la langue. Une écriture nourrie du réel « tel qu’il est » et tel qu’on le perçoit, en empruntant par instants des passerelles vers la fiction. Certaines figures de différents univers littéraires ont été convoquées pour provoquer l’imaginaire et amorcer le geste d’écriture.

Les élèves proposent un temps de restitution où chacun.e dans un saisissement de la langue personnel et intime s’est frayé.e un chemin en accueillant à la fois leur propre étrangeté et l’imaginaire de l’autre. Leurs regards sur le monde, mosaïque résonnante, fourniront à l’auditoire la matière d’un voyage sensible.

Didier Delahais est auteur, metteur en scène et pédagogue. Il a publié récemment aux éditions Script L’atelier imaginaire, une commande d’écriture en réaction à l’annulation d’un atelier d’écriture prévu dans un jardin en période de confinement.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.tnba.org/estba »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/permalink/P-3400657f-0889-482b-bddf-80974d8ce98c »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001555026 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T17:30:00+02:00 – 2023-04-29T19:00:00+02:00

2023-04-29T17:30:00+02:00 – 2023-04-29T19:00:00+02:00

théâtre