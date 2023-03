Les 10 ans du Prix des lecteurs – Escale du livre Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Les 10 ans du Prix des lecteurs – Escale du livre Bibliothèque Mériadeck, 28 avril 2023, Bordeaux. Les 10 ans du Prix des lecteurs – Escale du livre Vendredi 28 avril, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Le Prix des lecteurs – Escale du livre fête ses 10 ans ! En 2014, Le Quatrième mur de Sorj Chalandon en était le premier lauréat. À l’occasion de cet anniversaire, les élèves comédien.nes du Conservatoire de Bordeaux (accompagné.es par Sandrine Hutinet, artiste-pédagogue) se sont inspirés de ce texte et de son adaptation en bande dessinée pour proposer une lecture théâtralisée et en musique suivie d’un échange avec le public. La figure d’Antigone, depuis la première version de Sophocle, sans cesse revisitée, traverse les temps et n’en finit pas de nous fasciner par les questions qu’elle soulève autour de l’engagement et de la révolte. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/prix-des-lecteurs-escale-du-livre »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T18:00:00+02:00 – 2023-04-28T19:30:00+02:00

2023-04-28T18:00:00+02:00 – 2023-04-28T19:30:00+02:00 littérature

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Les 10 ans du Prix des lecteurs – Escale du livre Bibliothèque Mériadeck 2023-04-28 was last modified: by Les 10 ans du Prix des lecteurs – Escale du livre Bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 28 avril 2023 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde