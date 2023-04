Parlons sciences avec Bill François Bibliothèque Mériadeck, 27 avril 2023, Bordeaux.

Parlons sciences avec Bill François Jeudi 27 avril, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription

Rencontre avec Bill François autour de son dernier livre Le plus grand menu du monde : histoires naturelles dans nos assiettes (Fayard, avril 2023).

En dévoilant les secrets des ingrédients qui le composent, Le plus grand menu du monde démontre les liens qui existent entre alimentation, biodiversité et biochimie, avec de nombreuses anecdotes sur l’histoire et l’évolution des aliments à travers les siècles.

Bill François est biophysicien, naturaliste et écrivain. En 2019, il remporte le premier concours d’éloquence de l’émission Le Grand Oral sur France 2. Son premier livre, Éloquence de la sardine (Fayard, 2019), dépeint la vie secrète du monde sous-marin et a été traduit en 17 langues.

Programme de la soirée

• 18h : accueil avec un apéritif de bienvenue

• 18h30 : débat mouvant organisé par l’Université populaire de Bordeaux : le public est invité à se positionner pour ou contre une proposition, dessinant ainsi deux camps qui doivent ensuite argumenter leur position dans un échange ouvert et citoyen.

• 18h45 : conférence et questions du public

• 20h : dédicace avec une table de vente tenue par la librairie Mollat

Le cycle de rencontres Parlons sciences ! Parlons histoire ! vous invite à la rencontre de scientifiques et historiens renommés : sollicités pour leur actualité éditoriale, ils viennent partager leur savoir avec le plus grand nombre dans un format inédit et convivial.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

