Tendre vers l’objectivité Bibliothèque Mériadeck, 25 avril 2023, Bordeaux. Tendre vers l’objectivité Mardi 25 avril, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription Tendre vers l’objectivité : la nécessaire multiplications des points de vue dans un article En journalisme, une des règles d’or est de veiller à multiplier les points de vue dans un article, pour toujours plus d’objectivité. Gaëlle Ginibrière, journaliste économique, propose d’expliquer pourquoi rapporter les faits de façon neutre est une des clés pour bien informer. Avec ses centaines de titres de presse au catalogue, la bibliothèque est un lieu privilégié d’accès à l’actualité. Mais garantir l’accès n’est pas suffisant : face à la profusion des nouvelles et la pluralité des opinions, il est tout aussi important de comprendre leur processus de fabrication. Tout au long de l’année, la bibliothèque propose ainsi des ateliers d’Éducation aux médias et à l’information (EMI), en partenariat avec le Club de la presse de Bordeaux. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 00 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

