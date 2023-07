Club manga #1 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 19 avril 2023, Bordeaux.

Club manga #1 Mercredi 19 avril, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Pour découvrir des nouveautés, partager ses coups de cœur, rencontrer des artistes, etc.

Pour ce premier rendez-vous, viens créer et dessiner ton personnage, et repars avec ton badge !

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T15:00:00+02:00 – 2023-04-19T16:00:00+02:00

Manga