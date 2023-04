Petit pays Bibliothèque Mériadeck, 15 avril 2023, Bordeaux.

Petit pays Samedi 15 avril, 15h00 Bibliothèque Mériadeck entrée libre

Projection en audiodescription et en version sous-titrée pour sourds et malentendants du film dramatique Petit pays d’Eric Barbier (2020, 1h48), adapté du livre éponyme de Gaël Faye

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate …

https://www.youtube.com/watch?v=qlSF3tZ0s3A

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00

